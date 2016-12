UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝大半が下落、中国指標さえずリスク回避ムードに

(情報を更新しました) [シンガポール 4日 ロイター] - 4日のアジア通貨は大半が対ドルで下落した 。中国の製造業指標がさえなかったことや、中東における地政学的な緊張の高まりで、年 明け早々リスク回避ムードが広がっている。 人民元 がアジア通貨全体の圧迫要因になっている。中国人民銀行 (中央銀行)が基準値(中間値)を約5年ぶりの元安に設定したことを受けて、人民元は きょう、オンショア、オフショア市場の双方で、2011年以来の安値に下落している。 サムスン・フューチャーズの調査責任者は「アジア通貨は今年、人民元に連れ安とな るだろう」と指摘。「人民元は引き続き、資本流出の圧力を受ける。中国政府は人民元の 下落スピードを調整しているが、このトレンド自体は容認している」との見方を示した。 韓国ウォンは2週間超ぶりの安値水準に下落している。韓国の2015年12月の輸 出は前年同月比で減少した。韓国政府は、目先の好転は見込み薄との認識を示している。 シンガポールドルは約7週間ぶり安値。第4・四半期のシンガポールの国内総生産( GDP)が予想を上回ったことを受けて一時的に上昇したが、その後すぐに軟化した。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.45 120.30 +0.71 Sing dlr 1.4233 1.4177 -0.39 Taiwan dlr 33.003 33.066 +0.19 Korean won 1185.20 1172.50 -1.07 Baht 36.15 36.00 -0.41 Peso 47.11 47.06 -0.11 Rupiah 13890.00 13785.00 -0.76 Rupee 66.42 66.14 -0.42 Ringgit 4.3260 4.2935 -0.75 Yuan 6.5096 6.4936 -0.25 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.45 120.30 +0.71 Sing dlr 1.4233 1.4177 -0.39 Taiwan dlr 33.003 33.066 +0.19 Korean won 1185.20 1172.50 -1.07 Baht 36.15 36.00 -0.41 Peso 47.11 47.06 -0.11 Rupiah 13890.00 13785.00 -0.76 Rupee 66.42 66.15 -0.40 Ringgit 4.3260 4.2935 -0.75 Yuan 6.5096 6.4936 -0.25