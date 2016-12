米金融・債券市場＝利回り低下、中国株急落で世界景気懸念広がる

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時27分 100*10.00 2.9840% 前営業日終盤 99*22.50 3.0150% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時18分 100*03.00 2.2392% 前営業日終盤 99*26.50 2.2694% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時25分 100*03.00 1.7303% 前営業日終盤 99*30.75 1.7582% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時00分 99*30.00 1.0319% 前営業日終盤 99*28.75 1.0517% 年明け4日の米金融・債券市場では国債利回りが低下し、指標10 年債利回りは約2週間ぶりの水準に沈んだ。中国株急落を受け世界景気 懸念が高まるなか、安全資産としての米債の投資妙味が高まった。 中国株式市場ではこの日、CSI300指数 が7%下落 。この日から導入されたサーキットブレーカーが早速発動され、大引け まで取引が停止となった。12月の中国製造業購買担当者景気指数(P MI)が節目の50を引き続き下回ったことなどが嫌気された。 サウジアラビアが3日、イランと国交断絶したことも、安全資産と しての米債買いに拍車がかかったとの指摘も聞かれた。 朝方発表された11月の米建設支出が約1年半ぶりに減少したこと も、米債買いを誘った。 米株式市場では、主要3指数が約1.5─2%安で2016年最初 の取引を終了した。 バンク・オブ・ノバスコシアの米債取引主任チャールズ・コミスキ ー氏は「株式市場が年明けに軟調なスタートを切ったことによる質への 逃避だ」と指摘した。 取引終盤、10年債 は10/32高、利回りは2.2 39%。利回りは一時2.20%と、昨年12月22日以来の低水準を つけた。 30年債 は17/32高、利回りは2.984%。利 回りは一時約1週間ぶりの低水準となる2.939%をつけた。 2年債 は2/32高、利回りは1.032%。一時1. 008%まで低下し、約1週間ぶりの低水準をつけた。 3年債利回り は一時約3週間ぶり、5、7年債利回りU S5YT=RR も約2週間ぶり低水準をつけた。 Tボンド先物3月限 は16/32高の154━8/32。 Tノート先物3月限 は8/32高の126━5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -3.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -7.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -39.00 (+0.75)