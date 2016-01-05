6日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1030 １０年物価連動国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1030 原子力規制委員会 1300 衆議院本会議・代表質問 1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀） 1400 アサヒビール １６年事業方針説明会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６日（水） ◇指標 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（財新） Dec 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Dec 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Dec 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Dec 09:30 英サービス部門ＰＭＩ Dec 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Dec 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Dec 13:30 米貿易収支（商務省） Nov 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec 15:00 米製造業新規受注（商務省） Nov 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Nov 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Dec ◇イベント 19:00 １２月１５─１６日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 世界最大の家電見本市「ＣＥＳ」（米ラスベガス、９日まで）