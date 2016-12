UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝反発、中国市場の安定化措置で

(情報を更新しました) [シンガポール 5日 ロイター] - 5日のアジア新興国通貨は、大半が米ドルに 対して反発している。前営業日には、中国株の急落を背景にアジア通貨も売り込まれた。 きょうは中国人民銀行(中央銀行)が為替介入を行ったとみられるなど、中国当局が市場 安定化に向けたさまざまな措置を講じた。 ただ、中国経済の鈍化を踏まえると、安定が長続きするのか、懐疑的な見方も強い。 オンショアの人民元 は上昇している。人民銀がきょう設定した対ドル基準 値(中間値)は、多くの予想よりもやや強めの水準となった。トレーダーらは、人民銀が 5日、国有銀行を通じて人民元の買い介入を実施したもようと話している。 インドネシアルピア がアジア新興国通貨の上昇をけん引。国債入札を控えて 、資金が流入した。マレーシアリンギ は地元株の上昇を背景に買われている。 韓国ウォン も上昇している。外為当局による介入への警戒感が広がった。 0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.52 119.46 -0.05 Sing dlr 1.4237 1.4248 +0.08 Taiwan dlr 33.061 33.236 +0.53 Korean won 1185.50 1187.70 +0.19 Baht 36.12 36.15 +0.07 Peso 47.02 47.12 +0.21 Rupiah 13815.00 13910.00 +0.69 Rupee 66.44 66.61 +0.25 Ringgit 4.3370 4.3490 +0.28 Yuan 6.5197 6.5338 +0.22 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.52 120.30 +0.65 Sing dlr 1.4237 1.4177 -0.42 Taiwan dlr 33.061 33.066 +0.02 Korean won 1185.50 1172.50 -1.10 Baht 36.12 36.00 -0.33 Peso 47.02 47.06 +0.09 Rupiah 13815.00 13785.00 -0.22 Rupee 66.44 66.15 -0.44 Ringgit 4.3370 4.2935 -1.00 Yuan 6.5197 6.4936 -0.40