UPDATE 1-上海外為市場＝人民元は中銀介入で上昇、オフショア元は4年超ぶり低水準

(レートを更新しました) [香港 5日 ロイター] - 上海外国為替市場の人民元 は0830GM T(日本時間午後5時30分)時点で1ドル=6.52元。中国人民銀行(中央銀行)は 、元支援介入したとみられている。 一方、人民銀行が静観しているオフショア人民元は対ドルで4年超ぶり元安水準の6 .6488元に下落。オンショア相場とオフショア相場のスプレッドは1200ポイント を超え、2011年9月以来最大となった。 人民銀は取引開始前、人民元の対ドル基準値 を1ドル=6.5169元と 2011年4月以来の元安水準に設定した。 上海外為市場の人民元は寄り付き直後に上昇。 中国系銀行(上海)のトレーダーは「人民銀が大手銀行を通じて午前中に市場介入し たことは明白で、取引は非常に活発だった」と指摘した。 ONSHORE: Item Current Previous Change PBOC midpoint 6.5169 6.5032 -0.21% Spot yuan 6.5248 6.5338 0.14% Divergence from midpoint 0.12% Spot change ytd -4.92% Spot change since 2005 revaluation 26.85% OFFSHORE CNH MARKET Instrument Current Difference from onshore Offshore spot yuan 6.648 -1.85% Offshore non-deliverable 6.8703 -5.14% forwards