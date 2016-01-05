〔表〕12月の米自動車販売台数は前年比9％増、年率1734万台

［５日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した１２月の米自動車販売は、前 年同月比９％増え、季節調整済みの年率換算で１７３４万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 15年12月 14年12月 前年同月比（％） 自動車販売台数 1,643,289 1,507,339 9.0 乗用車 656,261 678,154 -3.2 小型トラック 987,028 829,185 19.0 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック 順位 15年12月 14年12月 前年同月比（％） 1 General Motors 290,230 274,483 5.7 2 Ford Motor 239,242 220,671 8.4 3 Toyota Motor^ 238,350 215,057 10.8 4 Fiat Chrysler 217,527 193,261 12.6 5 Honda Motor Co^^^ 150,893 137,281 9.9 6 Nissan^^ 139,300 117,318 18.7 7 Hyundai 63,508 64,507 -1.5 8 Subaru 56,274 49,923 12.7 9 Kia 54,241 45,587 19.0 10 BMW 39,634 48,141 -17.7 11 Mercedes/Smart 38,918 38,270 1.7 12 Volkswagen 30,956 34,058 -9.1 13 Mazda Motor Co 29,294 24,808 18.1 14 Audi 20,399 19,238 6.0 15 Jaguar Land Rover 9,638 7,437 29.6 16 Volvo 9,341 4,920 89.9 17 Mitsubishi 7,887 6,545 20.5 18 Porsche 3,936 3,275 20.2 TOTAL 1,639,568 1,504,780 9.0 ^レクサスの販売台数も含む ^^インフィニティ部門の販売台数も含む ^^^アキュラの販売台数も含む （注：企業提出データ、およびロイター集計）