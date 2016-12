米金融・債券市場＝長期国債利回り上昇、世界成長懸念和らぎ

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時25分 100*00.00 2.9999% 前営業日終盤 100*08.50 2.9864% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時24分 100*03.00 2.2392% 前営業日終盤 100*02.00 2.2428% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時24分 100*05.50 1.7138% 前営業日終盤 100*02.75 1.7319% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時23分 99*30.75 1.0199% 前営業日終盤 99*29.75 1.0358% 5日の米金融・債券市場は、長期の米国債利回りが上昇した。世界経済成長への懸念 が和らぎ、安全資産とされる同国債を一部売る動きが出た。 ただ、8日に雇用統計発表を控え、利回りは狭いレンジ内で推移した。 終盤の取引で、30年債 が12/32安、利回りは3.008%。前日 から2ベーシスポイント(bp)上昇した。 5年債 は2/32高、利回りは1.722%。前日から1bp低下した。 7年債 は2/32高、利回りは2.057%と、前日終盤から1bp低下 した。 10年債 はほぼ横ばい。利回りは2.250%で、前日終盤は2.24 5%だった。 Tボンド先物3月限 は18/32安の153━22/32。 Tノート先物3月限 は3/32高の126━8/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 6.75 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -4.25 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -9.25 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -40.50 (-1.50)