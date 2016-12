UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝ウォン3カ月超ぶり安値、北朝鮮が核実験発表

(内容を追加しました) [シンガポール 6日 ロイター] - 6日のアジア通貨市場では、韓国ウォンが大 幅に下落し、3カ月超ぶりの安値をつけた。北朝鮮が水爆実験を成功裏に実施したと発表 したことを受けて、ウォン は一時対ドルで0.8%下落、1ドル=1197. 9ウォンと9月25日以来の安値をつけた。 その後は外為当局がドル売り介入を行ったと見られ、ウォンはやや持ち直している。 その他のアジア新興国通貨も大半が下落。中国人民銀行が人民元の対ドル基準値(中 間値)を約4年半ぶりの元安/ドル高水準に設定したことで元 が下落、アジア 通貨も概ね連れ安となっていたが、北朝鮮の核実験で下げに拍車がかかった。 財新/マークイットが6日発表した12月の中国のサービス部門購買担当者景気指数 (PMI)が50.2と、1年5カ月ぶりの低水準となったことも、地合いを圧迫した。 原油価格が約11年ぶり安値で推移するなか、マレーシアリンギ は0.7% 下落し、1ドル=4.3750リンギと11月19日以来の安値をつけた。シンガポール ドル は0.5%安の1.4330シンガポールドルと、10月2日以来の安値。 0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.67 119.05 +0.32 Sing dlr 1.4320 1.4257 -0.44 Taiwan dlr 33.153 33.270 +0.35 Korean won 1195.50 1188.00 -0.63 Baht 36.19 36.14 -0.14 Peso 46.98 46.89 -0.18 Rupiah 13880.00 13855.00 -0.18 Rupee 66.68 66.59 -0.13 Ringgit 4.3700 4.3425 -0.63 Yuan 6.5465 6.5157 -0.47 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.67 120.30 +1.37 Sing dlr 1.4320 1.4177 -1.00 Taiwan dlr 33.153 33.066 -0.26 Korean won 1195.50 1172.50 -1.92 Baht 36.19 36.00 -0.53 Peso 46.98 47.06 +0.18 Rupiah 13880.00 13785.00 -0.68 Rupee 66.68 66.15 -0.79 Ringgit 4.3700 4.2935 -1.75 Yuan 6.5465 6.4936 -0.81