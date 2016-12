UPDATE 1-上海外為市場＝オンショア元は11年3月以来の低水準、オフショア元は最安値

(内容を追加しました) [上海 6日 ロイター] - 6日の上海外国為替市場(オンショ ア)で人民元は対ドルで下落し、2011年3月以来の元安水準をつけ た。中国人民銀行(中央銀行)が人民元の対ドル基準値(中間値)を約 4年半ぶりの元安・ドル高水準に設定したことが背景。 この日の元の基準値 は1ドル=6.5314元。前日の 基準値は6.5169元で、対前日での下げ幅としては2015年11 月3日以来の大きさとなった。 オンショア人民元 は6.5272元で寄り付いた。08 30GMT(日本時間午後5時30分)時点で6.5590元。 オンショア元は対ユーロ で0.1%安の7.035 8元、対円 では1.1%安の5.5351元。 人民銀行は前日、オンショア市場で人民元下支え介入を実施したと されるが、この日は静観していたもようだ。 アジア系銀行(上海)のディーラーは、基準値の大幅な元安設定に ついて、「人民銀は、これまで以上に急速なペースでの元安を市場が受 け入れ可能か、反応を試したのだろう」と話した。 財新・マークイットが6日発表した15年12月の中国サービス部 門購買担当者景況指数(PMI)は17カ月ぶりの低水準だった。 オフショア人民元 は、6日の欧州時間に入り1ドル=6. 7250元と2010年の取引開始以来の最安値をつけ、オンショア元 との差は最大に広がった。 ONSHORE: Item Current Previous Change PBOC midpoint 6.5314 6.5169 -0.22% Spot yuan 6.5590 6.5157 -0.66% Divergence from 0.42% midpoint Spot change ytd -5.41% Spot change since 2005 26.19% revaluation OFFSHORE CNH MARKET Instrument Current Difference from onshore Offshore spot yuan 6.7130 -2.29% Offshore 6.9405 -5.89% non-deliverable forwards