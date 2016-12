米金融・債券市場＝国債利回り低下、低インフレで利上げペース鈍化観測

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時23分 101*07.50 2.9375% 前営業日終盤 100*00.50 2.9991% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時14分 100*21.50 2.1737% 前営業日終盤 100*03.00 2.2392% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時09分 100*15.50 1.6483% 前営業日終盤 100*05.25 1.7155% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時04分 100*01.25 0.9800% 前営業日終盤 99*30.75 1.0199% 6日の米金融・債券市場は、低インフレ予想を背景に、米利上げペースが緩やかにな るとの見方が広がり、安全資産とされる国債需要が高まり、利回りは低下した。 米利上げの影響を最も受けやすいとされる、3年債利回りは一時、約3週間ぶりの低 水準、1.239%をつけた。 昨年12月15─16日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で、一部メンバーは インフレ率が低水準にとどまる恐れがあると懸念を表明していたことが、この日公表され た議事要旨で明らかとなった。 市場関係者の1人は、インフレが米利上げペースの障害となる可能性があることを、 議事要旨が再認識させたとの見方を示した。 終盤の取引で、10年債 は20/32高。利回りは2.177%と、前 日終盤の2.250%から低下した。一時、約3週間ぶり低水準の2.168%をつける 場面もあった。 30年債 は1━12/32高。利回りは2.941%と、前日終盤の3 .011%から低下した。 2年債 は2/32高。利回りは0.984%。一時、2週間ぶり低水準の 0.980%をつけた。 Tボンド先物3月限 は1━29/32高の155━19/32。 Tノート先物3月限 は19.5/32高の126━27.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 5.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -4.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -9.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -41.25 (-0.25)