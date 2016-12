UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝大半が下落、人民元安の加速で

(内容を更新しました) [シンガポール 7日 ロイター] - 7日のアジア新興国通貨は大半が下落。中国 ・人民元安が加速し、同国経済や、アジア域内での通貨安競争リスクをめぐる懸念が強ま った。 また、中国株が再び取引停止となったことを受け、アジア株も3カ月ぶり安値をつけ た。 マレーシアリンギ が一時0.7%安の1ドル=4.4250リンギ。10月 2日以来の安値をつけた。原油安で同国の石油・ガス収入減をめぐる懸念が強まった。1 1月の輸出の伸びも予想に届かなかった。 タイバーツ は0.3%安の1ドル=36.33バーツ。外国人投資家による 売りで国内株式が下落したことを受け、10月6日以来の安値をつけた。 韓国ウォン は一時0.5%安の1ドル=1203.7ウォン。9月8日以 来の安値をつけた。 市場関係者によると、通貨当局による介入があったとみられ、国内輸出業者からの積 極的なウォン買いが入ったことから、ウォンは下げ幅を縮小した。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.01 118.50 +0.42 Sing dlr 1.4348 1.4365 +0.12 Taiwan dlr 33.300 33.453 +0.46 Korean won 1198.40 1197.90 -0.04 Baht 36.28 36.22 -0.17 Peso 47.04 47.03 -0.02 Rupiah 13895.00 13945.00 +0.36 Rupee 66.91 66.82 -0.13 Ringgit 4.4070 4.3925 -0.33 Yuan 6.5926 6.5555 -0.56 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.01 120.30 +1.94 Sing dlr 1.4348 1.4177 -1.19 Taiwan dlr 33.300 33.066 -0.70 Korean won 1198.40 1172.50 -2.16 Baht 36.28 36.00 -0.77 Peso 47.04 47.06 +0.05 Rupiah 13895.00 13785.00 -0.79 Rupee 66.91 66.15 -1.14 Ringgit 4.4070 4.2935 -2.58 Yuan 6.5926 6.4936 -1.50