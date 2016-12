米金融・債券市場＝利回り低下、中国情勢めぐる懸念で

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時35分 101*12.00 2.9305% 前営業日終盤 101*08.00 2.9367% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時31分 100*28.50 2.1491% 前営業日終盤 100*22.50 2.1702% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時33分 100*22.75 1.6008% 前営業日終盤 100*16.25 1.6434% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時58分 100*03.00 0.9520% 前営業日終盤 100*01.25 0.9800% 7日の米金融・債券市場は、中国株の急落が世界の経済成長に悪影響を及ぼす可能性 があるとの懸念から、国債利回りが低下した。 終盤の取引で、10年債 は8/32高、利回りは2.149%。 30年債 は9/32高、利回りは2.924%。同利回り一時2.88 5%まで低下した。 2年債 は2/32高、利回りは0.952%。一時0.936%に低下す る場面もあった。 中国の上海と深セン市場ではこの日、取引開始後30分足らずで今週2度目となるサ ーキットブレーカーが発動され、終日取引が停止された。人民元安も継続。人民銀行(中 央銀行)はこの日、元の対ドル基準値(中間値)を2011年3月以来の元安水準となる 1ドル=6.5646元に設定した。 Tボンド先物3月限 は13/32高の156/32。 Tノート先物3月限 は8/32高の127━3.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.75 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 4.00 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread -5.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -10.75 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -42.75 (-1.25)