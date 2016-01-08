再送-12日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議の時間を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 閣議・閣議後会見 0850 １２月貸出・預金動向（日銀） 0850 １１月経常収支（財務省） 1400 １２月景気ウオッチャー調査 1400 １２月消費者態度指数 1530 経団連会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月８日（金） ◇指標 07:00 独鉱工業生産（経済技術省） Nov 07:00 独貿易収支（連邦統計庁） Nov 07:45 仏貿易収支（税関） Nov 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Nov 09:30 英貿易収支（国立統計局） Nov 13:30 米雇用統計（労働省） Dec 15:00 米卸売在庫（商務省） Nov 20:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Nov ◇イベント 11:00 チリ：ＣＰＩ Dec 11:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Dec 13:30 カナダ雇用統計 Dec 13:30 カナダ建設着工許可件数 Nov 16:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 18:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 家電見本市「２０１６年ＣＥＳ」（米ラスベガス、９日まで） サムスン電子 第４・四半期業績ガイダンス １月９日（土） 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Dec 09-15Jan 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Dec 09-15Jan 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Dec １月１０日（日） 10-20Jan 対中国海外直接投資（商務省） Dec １月１１日（月） ◇イベント 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Jan 17:40 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演 ◇決算予定 アルコア １月１２日（火） ◇指標 12-15Jan 07:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Dec 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Nov 11:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Dec 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 00:50 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 18:00 米財務省３年債入札 20:15 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 米大統領一般教書演説