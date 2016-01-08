再送-イベントダイアリー

(一部の記号を修正しました)
［東京 ８日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 08 January, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（１２月１７・１８日分） 0850 12月末外貨準備高（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1030 １１月勤労統計（厚労省） 1100 日本：生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1400 日本：キリンビール 事業方針発表会 1500 日本：イオン ３―１１月期決算
●海外● ◇イベント 11:00 チリ：ＣＰＩ Dec 11:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Dec 13:30 カナダ雇用統計 Dec 13:30 カナダ建設着工許可件数 Nov 16:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 18:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 家電見本市「２０１６年ＣＥＳ」（米ラスベガス、９日まで） サムスン電子 第４・四半期業績ガイダンス
Saturday, 09 January, 2016----------------------------------------
01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Dec 09―15Jan 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Dec 09―15Jan 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Dec 家電見本市「２０１６年ＣＥＳ」（米ラスベガス、９日まで）
Sunday, 10 January, 2016---------------------------------------- 10~20Jan 対中国海外直接投資（商務省） Dec Monday, 11 January, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Jan 17:40 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演
◇決算予定 アルコア Tuesday, 12 January, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１２月貸出・預金動向（日銀） 0850 １１月経常収支（財務省） 1530 日本：経団連会長会見 ●海外● ◇イベント 00:50 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 18:00 米財務省３年債入札 20:15 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 米大統領一般教書演説 Wednesday, 13 January, 2016---------------------------------------- 0850 日本：１２月マネーストック（日銀） 1500 日本：ローソン ３―１１月期決算
●海外● ◇イベント 12:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が米経済見通しについて講演 18:00 米財務省１０年債入札 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 Thursday, 14 January, 2016---------------------------------------- 0850 日本：１２月企業物価指数（日銀） 1500 日本：１２月工作機械受注 1500 日本：12月日本工作機械受注
●海外● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jan 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Jan 14:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 15:00 米財務省インフレ連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Jan
◇決算予定 インテル ＪＰモルガン・チェース
Friday, 15 January, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：２００５年７─１２月の日銀金融政策決定会合の議事録 1000 日本：新浪・サントリーＨＤ社長がＦＣＣＪで講演
1530 日本：１２月投信概況
●海外● ◇イベント ＥＵ財務相理事会
◇決算予定 ブラックロック シティグループ ウェルズ・ファーゴ
Saturday, 16 January, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 台湾総統選・総選挙（nL3N0WJ3LJ）
Monday, 18 January, 2016---------------------------------------- All Day 日本：日銀支店長会議 1330 日本：11月第３次産業活動指数
●海外● ◇休場 米国 Tuesday, 19 January, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1300 日本：１２月マンション発売動向（不動産経研）
●海外● ◇決算予定 バンク・オブ・アメリカ ＩＢＭ Wednesday, 20 January, 2016---------------------------------------- 0830 日本：1月ロイター短観 1100 日本：外国投信12月分
●海外● ◇イベント 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、２３日まで） ◇決算予定 ゴールドマン・サックス Thursday, 21 January, 2016---------------------------------------- 0700 日本；１月ロイター企業調査 0850 日本：主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀）
●海外● ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 13:30 ＥＣＢ総裁記者会見 15:00 米財務省２・５・７年・変動利付き２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ連動１０年債入札
◇決算予定 ベライゾン Friday, 22 January, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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