UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝反発、人民元相場めぐる不透明感で週間では下落

(内容を更新しました) [シンガポール 8日 ロイター] - アジア各国の通貨は8日、中国が金融市場の 混乱収拾に動く中、反発した。ただ、今後の人民元相場めぐる不透明感から、アジア通貨 は週間では下落している。 中国人民銀行(中央銀行)は、この日の人民元の対ドル基準値を9営業日ぶりに元高 水準に設定した。人民元は大幅上昇して取引を開始。これがアジア各国の通貨の下支えと なった。 市場では、人民銀行が国有銀行を通じて元買い/ドル売り介入をしているとの観測が 浮上した。また、国家外為管理局が今月に入り、一部の取引拠点の銀行に対し、ドル買い の制限を指示した、との関係筋情報も伝わっている。 一方、ある市場関係者は、人民銀行がこの日、基準値を元高水準に設定したことにつ いて「一時的なものだ」と述べ「ドルの全面高の勢いが再び強まり、経済指標で一段の景 気減速が確認されれば、ドルは人民元に対して再び上昇する」との見方を示した。その上 で、アジア通貨は人民元の動きに今以上に反応して下落する可能性が高い、との見方を示 した。 週初からは、韓国ウォン が約2.1%下落。マレーシアリンギ は 2.0%、シンガポールドル は1.1%、それぞれ下落。インドルピー も0.8%安。台湾ドル も0.7%安となっている。 0605GMT(日本時間午後3時5分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Japan yen 118.26 117.68 -0.49 Sing dlr 1.4341 1.4328 -0.09 Taiwan dlr 33.308 33.530 +0.67 Korean won 1198.00 1200.60 +0.22 Baht 36.21 36.28 +0.19 Peso 47.01 47.03 +0.04 Rupiah 13875.00 13925.00 +0.36 Rupee 66.66 66.93 +0.41 Ringgit 4.3780 4.3935 +0.35 Yuan 6.5884 6.5929 +0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.26 120.30 +1.73 Sing dlr 1.4341 1.4177 -1.14 Taiwan dlr 33.308 33.066 -0.73 Korean won 1198.00 1172.50 -2.13 Baht 36.21 36.00 -0.58 Peso 47.01 47.06 +0.11 Rupiah 13875.00 13785.00 -0.65 Rupee 66.66 66.15 -0.77 Ringgit 4.3780 4.2935 -1.93 Yuan 6.5884 6.4936 -1.44