UPDATE 2-米12月雇用は上振れ29.2万人増、失業率横ばい5％　景気底堅さ示唆

* 雇用者数、予想上回る29万2000人増 * 失業率は5.0%と横ばい * 労働参加率は上昇、就業率6年半ぶり高水準 * 賃金はわずかに減少 (内容を追加します。) [ワシントン 8日 ロイター] - 米労働省が発表した12月の米雇用統計は、非 農業部門雇用者数が29万2000人増と、市場予想の20万人増を上回る大幅な伸びと なった。10、11月分も5万人の上方修正となり、海外動向の問題にかかわらず最近の 米経済が底堅い足取りで推移していることを示す内容となった。 労働参加率が上昇するなかでも失業率は横ばいで推移。7年半ぶりの低水準となる5 %の水準を維持した。 今回の雇用統計について、専門家の間では、最近のさえない経済動向がもっぱら、ド ル高や外需低迷に苦しむ製造業や輸出依存度の高い業種にほぼ限定されていることを裏付 けるものとみられている。 エドワード・ジョーンズ(ミズーリ州)の投資ストラテジスト、ケイト・ウォーン氏 は「米経済が順調に進んでいることを示す証拠がまた一つ増えた」と指摘。「成長ペース の加速という点では見方は変わらないものの、景気の減速に関する不安を多少和らげる内 容だ」と分析した。 統計を受け、米株価は値上がりし、ドルは上昇。米短期金利先物は下落、米連邦準備 理事会(FRB)が年内により積極的な利上げを行うとの見方が強まり、先物が織り込む 3月の追加利上げの確率は50%超に上がった。 オッペンハイマーファンズの最高投資責任者(CIO)、クリシュナ・メマニ氏は「 FRBによる3月の利上げを確実に後押しする内容。年内4度の利上げを思いとどまらせ るものは何もない」と語った。 2015年全体の雇用の伸びは265万人で、前年の310万人に届かなかった。 12月の時間当たり賃金は25.24ドルと前月の25.25ドルからわずかながら 減少したものの、暦上の影響による公算が大きい。賃金は前年比で2.5%増加、前月の 2.3%から伸びが拡大した。前年同月が例年に比べさえなかったことが要因とみられる 。平均週間労働時間は34.5時間と横ばいだった、。 労働参加率は62.6%と、前月の62.5%から上昇。ただ依然、約40年ぶりの 低水準近くにとどまる。就業率は59.5%と前月の59.4%から上昇、2009年5 月以来約6年半ぶりの高水準となった。 業種別での雇用者数は、サービスが23万人増と全体の伸びの大半を占めた。製造は 8000人増加。例年になり暖冬で建設は4万5000人拡大した。レジャー関連などで も伸びがみられたほか、人材派遣は3万4400人増加した。小売の伸びは4300人。 政府関連は1万7000人拡大した。 一方、鉱業は8000人減。2015年通年では12万9000人減少した。油田サ ービス世界最大手の米シュルンベルジェ は昨年12月、原油安を背景とする石油 掘削活動の低迷を受け、当初の2万人削減に続き追加の人員削減を実施する方針を表明し た。 *以下の図表もご覧ください。 here here here link.reuters.com/nyr52w tmsnrt.rs/1jLPdYm link.reuters.com/hyp84w link.reuters.com/dex79v link.reuters.com/das47s link.reuters.com/rum98v link.reuters.com/wym98v tmsnrt.rs/1jDeEdW tmsnrt.rs/1jLPdYm 統計の詳細は以下のとおり。 Dec Nov (Prev) Oct (Prev) 非農業部門雇用者増減 292 252 211 307 298 (単位:1000人) 失業率(%) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 平均週間労働時間 34.5 34.5 34.5 34.6 34.6 製造業労働時間 40.6 40.7 40.7 40.7 40.7 ─残業時間 3.3 3.2 3.2 3.3 3.2 時間当たり賃金(ドル) 25.24 25.25 25.25 25.20 25.21 増減率(%) 0.0 0.2 業態別雇用者数増減(単位:1000人) Dec Nov (Prev) Oct (Prev) 民間部門合計 275 240 197 312 304 財生産 45 39 34 34 30 建設 45 48 46 35 34 製造 8 2 -1 3 1 サービス 230 201 163 278 274 卸売 2.4 8.9 9.1 10.5 8.8 小売 4.3 32.0 30.7 24.6 40.6 輸送・保管 23.1 20.2 6.4 2.2 -5.7 情報 16 -9 -12 5 2 金融取引 11 15 14 11 10 専門職 73 21 27 94 90 人材派遣 34.4 -12.0 -12.3 34.6 28.1 レジャー・接客 29 47 39 48 48 政府 17 12 14 -5 -6 家計調査 (単位:1000人) Dec Nov Oct 労働人口増減 466 271 229 就業者増減 485 247 255 失業者増減 -20 25 -26 U‐6失業率(%)* Dec Nov Oct 9.9 9.9 9.8 長期失業者(27週間以上) (単位:1000人) 2,085 2,054 2,132 エコノミスト予想(ロイター調査) 非農業部門雇用者増減 +200,000 民間部門雇用者数 +195,000 失業率 5.0 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours *U6:(完全失業者+縁辺労働者+経済情勢のためにパートタイムで就業している者) /(労働力人口+縁辺労働者)