米金融・債券市場＝利回り低下、米雇用統計受け逃避買い

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*26.00 2.9086% 前営業日終盤 101*13.00 2.9289% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 101*06.00 2.1156% 前営業日終盤 100*28.50 2.1491% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*29.00 1.5597% 前営業日終盤 100*22.50 1.6025% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*04.00 0.9358% 前営業日終盤 100*03.00 0.9520% 8日の米金融・債券市場では国債利回りが低下し、短・中期債利回りは数週間ぶりの 低水準をつけた。朝方発表された12月の米雇用統計で雇用者数の伸びが市場予想を上回 ったものの、賃金の伸びが伴わず、債券への逃避買いが膨らんだ。 12月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が29万2000人増と、市場予想の20 万人増を上回る大幅な伸びとなったことを受け、利回りは急上昇。指標10年債利回りは 2.225%に達した。 ただ、統計の内訳で12月の時間当たり賃金が25.24ドルと、前月の25.25 ドルから小幅減少したことが明らかになり、利回りは低下に転じた。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボージェル氏は、雇用統計では 労働時間や時間当たり賃金といった他の項目が増加せず、米連邦準備理事会(FRB)の 思惑通りに状況が動かない可能性が示唆されたと指摘した。 世界成長をめぐる懸念がくすぶっていることも安全資産としての米債買いを誘ったと アナリストは指摘する。 終盤の取引で、10年債 は10/32高、利回りは2.116%。一時 約10週間ぶりの水準となる2.112%まで低下した。 30年債 は13/32高、利回りは2.906%。 2年債 利回りは一時1カ月ぶりの低水準となる0.932%をつけた。3 年債利回りも一時約3週間ぶり、5年債利回りは約1カ月ぶり、7年債利回りは約2カ月 ぶりの低水準に達した。 週間では、3・7・10年債利回りが昨年10月初旬以来、2年債利回りは2014 年10月初旬以来、5年債利回りは13年9月以来の大幅な低下を記録する見通し。また 、30年債利回りは4週間ぶりに低下に転じることが見込まれている。 Tボンド先物3月限 は12/32高の156─12/32。 Tノート先物3月限 は9.5/32高の127━13/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 2.50 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -6.25 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -13.50 (-2.75) U.S. 30-year dollar swap spread -46.25 (-3.25)