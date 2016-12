アジア通貨動向（11日）＝大半が下落、ウォンは5年半ぶり安値

[シンガポール 11日 ロイター] - 11日のアジア新興国通貨は大半が続落し た。中国人民銀行(中央銀行)が人民元の対ドル基準値を元高方向に設定したが、中国の 為替政策への懸念から元相場は先安感が強い。 2営業日連続で現高方向に基準値 が設定されたことで元 CNH=D 3は上昇した。これを受けてシンガポールドル が上げに転じ、他のアジア通貨も 下げ幅を縮小した。 ただ中国がいつまで元の下支えを続けるかについて不安が根強く、相場は勢いを欠い た。 東部証券(ソウル)の為替・債券アナリスト、ユナ・パク氏は「中国当局はここ数日 間(人民元相場を)安定させる姿勢を見せているが、長くは続かない。元は再び大きく下 落する」との見方を示した。 その上で、中国市場が一段と不安定になり米国の追加利上げ観測が高まることで、ア ジア通貨は少なくとも第1・四半期は軟調な地合いが続くと予想した。 韓国は中国の景気減速による影響が大きいとの見方から、韓国ウォン が売 られ5年半ぶりの安値をつけた。 マレーシアリンギ も約3カ月ぶりの安値付近で推移した。原油相場の下落に より、原油や天然ガス収入が打撃を受けるとの懸念が強まった。 0530GMT(日本時間午後2時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Japan yen 117.29 117.27 -0.02 Sing dlr 1.4389 1.4430 +0.28 Taiwan dlr 33.399 33.501 +0.31 Korean won 1208.30 1198.10 -0.84 Baht 36.29 36.30 +0.03 Peso 47.26 47.17 -0.19 Rupiah 13925.00 13920.00 -0.04 Rupee 66.81 66.63 -0.26 Ringgit 4.4000 4.3850 -0.34 Yuan 6.5820 6.5938 +0.18 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.29 120.30 +2.57 Sing dlr 1.4389 1.4177 -1.47 Taiwan dlr 33.399 33.066 -1.00 Korean won 1208.30 1172.50 -2.96 Baht 36.29 36.00 -0.80 Peso 47.26 47.06 -0.41 Rupiah 13925.00 13785.00 -1.01 Rupee 66.81 66.15 -0.98 Ringgit 4.4000 4.2935 -2.42 Yuan 6.5820 6.4936 -1.34