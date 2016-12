米金融・債券市場＝中長期債価格下落、原油安で2─5年債には逃避買い

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時39分 100*19.50 2.9689% 前営業日終盤 101*26.00 2.9086% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時39分 100*21.50 2.1736% 前営業日終盤 101*06.00 2.1156% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時35分 100*23.75 1.5939% 前営業日終盤 100*29.00 1.5597% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時42分 100*04.00 0.9357% 前営業日終盤 100*04.00 0.9358% 11日の米金融・債券市場では不安定な取引となるなか、中長期債利回りが小幅上昇 。一方、原油相場が下落し、世界成長懸念から株価がほぼ終日下落する中、2─5年債へ の逃避買いが膨らんだ。 中国株が急落し、オフショア人民元の指標短期金利である香港の銀行間貸出金利が過 去最高をつけたことなどが引き金となり、原油先物は12年ぶりの安値をつけた。1日と しても昨年9月以来の大幅な下げを記録し、インフレ圧力が抑制されていることが示唆さ れた。 キャンター・フィッツジェラルドの米債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は「原油相場の売りが株式市場にも波及し、短・中期債への逃避買いが膨らんだ」と述べ た。 ただ、株価が下落したわりには米債への需要はさほど膨らまず、前週の利回り低下は 行き過ぎだったとの見方が広がった。 CRTキャピタルのシニア政府債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は、中国株 がこの日も急落したものの、米債相場がさほど上昇しなかったことは、前週のパニックが 終息したことを示唆していると指摘した。 取引終盤、指標10年債 は10/32安、利回りは2.163%。 30年債 は25/32安、利回りは2.961%。 一方、2年債 は2/32高、利回りは0.927%。 トレーダーによると、今週の米債相場は、社債発行や国債入札の結果に左右される見 通し。米財務省は12日に240億ドルの3年債 、13日に210億ドルの1 0年債 、14日に130億ドルの30年債入札を実施する。 Tボンド先物3月限 は19/32安の155─25/32。 Tノート先物3月限 は1.5/32安の127━11.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 2.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -7.75 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -15.50 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -48.75 (-2.00)