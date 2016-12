UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝大半が下落、人民元にらみの展開

(情報を更新しました) [シンガポール 12日 ロイター] - 12日のアジア新興国通貨は、大半が下落 している。中国当局は人民元相場の安定化に努めているが、最近の市場の混乱を踏まえる と、投資家はまだ安心できないでいるようだ。 市場筋によると、中国人民銀行の指示を受けた国有銀行によるオフショア人民元の買 い入れを背景に、オフショア人民元が上昇。オンショア相場との差が一時、なくなった。 オンショア人民元 は下落し、シンガポールドル に圧力がかかった 。シンガポール金融管理局(MAS)が金融政策に活用する通貨バスケットに、人民元が 含まれていると見られることから、シンガポールドルは人民元に連動する傾向にある。 原油安を背景に、マレーシアリンギ がアジア通貨の下落を主導。ムーディー ズは前日、マレーシアの信用格付け見通しを「ポジティブ」から「安定的」に変更した。 韓国ウォン は上昇してこの日の取引を開始したが、その後軟化し、5年半 ぶりの安値を更新した。人民元安を受けて、オフショアファンドがウォン売りを急いだ。 12日0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.47 117.75 +0.24 Sing dlr 1.4389 1.4344 -0.31 Taiwan dlr 33.433 33.651 +0.65 Korean won 1212.20 1209.80 -0.20 Baht 36.32 36.28 -0.11 Peso 47.39 47.27 -0.25 Rupiah 13840.00 13870.00 +0.22 Rupee 66.88 66.81 -0.10 Ringgit 4.4000 4.3750 -0.57 Yuan 6.5741 6.5695 -0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.47 120.30 +2.41 Sing dlr 1.4389 1.4177 -1.47 Taiwan dlr 33.433 33.066 -1.10 Korean won 1212.20 1172.50 -3.28 Baht 36.32 36.00 -0.88 Peso 47.39 47.06 -0.70 Rupiah 13840.00 13785.00 -0.40 Rupee 66.88 66.15 -1.08 Ringgit 4.4000 4.2935 -2.42 Yuan 6.5741 6.4936 -1.22