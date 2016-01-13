アジア通貨動向（13日）＝人民元が小幅高、リンギ・ルピア・ウォンも上昇

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［ １３日 ロイター］ - １３日０１３３ＧＭＴ（日本時間午前１０時３３分）現 在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.11 117.63 -0.41 Sing dlr 1.4351 1.4383 +0.22 Taiwan dlr 33.366 33.667 +0.90 Korean won 1207.00 1210.30 +0.27 Baht 36.25 36.32 +0.19 Peso 47.38 47.44 +0.13 Rupiah 13850.00 13905.00 +0.40 Rupee 66.86 66.86 +0.00 Ringgit 4.3840 4.4090 +0.57 Yuan 6.5708 6.5756 +0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.11 120.30 +1.85 Sing dlr 1.4351 1.4177 -1.21 Taiwan dlr 33.366 33.066 -0.90 Korean won 1207.00 1172.50 -2.86 Baht 36.25 36.00 -0.69 Peso 47.38 47.06 -0.68 Rupiah 13850.00 13785.00 -0.47 Rupee 66.86 66.15 -1.06 Ringgit 4.3840 4.2935 -2.06 Yuan 6.5708 6.4936 -1.17
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