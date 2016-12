UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝上昇、中国貿易統計を好感

(内容を更新しました) [シンガポール 13日 ロイター] - アジア各国通貨は上昇している。中国の予 想よりも堅調な貿易統計や、中国当局による人民元相場の安定に向けた取り組みに支援さ れている。 中国人民銀行はこの日、人民元安に歯止めをかけるため、人民元の基準値を前日とほ ぼ変わらない水準に設定した。ただ、人民元は下落している。 インドネシアルピア は上昇。14日の政策会合で中銀が利下げを決定すると の観測を背景に国債価格が上昇し、ルピアの上げにつながっている。 ロイターが実施したエコノミスト調査によると、インドネシア中銀は政策金利を25 ベーシスポイント(bp)引き下げ、7.25%にすると予想されている。 韓国ウォン も上昇。ただ、市場関係者は、センチメントが引き続き弱いこ とから、ウォンがさらに上昇する可能性は低いとみている。 13日0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.23 117.63 -0.51 Sing dlr 1.4341 1.4383 +0.29 Taiwan dlr 33.402 33.667 +0.79 Korean won 1204.16 1210.30 +0.51 Baht 36.24 36.32 +0.22 Peso 47.53 47.44 -0.18 Rupiah 13845.00 13905.00 +0.43 Rupee 66.75 66.86 +0.16 Ringgit 4.3845 4.4090 +0.56 Yuan 6.5790 6.5756 -0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.23 120.30 +1.75 Sing dlr 1.4341 1.4177 -1.14 Taiwan dlr 33.402 33.066 -1.01 Korean won 1204.16 1172.50 -2.63 Baht 36.24 36.00 -0.66 Peso 47.53 47.06 -0.98 Rupiah 13845.00 13785.00 -0.43 Rupee 66.75 66.15 -0.90 Ringgit 4.3845 4.2935 -2.08 Yuan 6.5790 6.4936 -1.30