14日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月１４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月企業物価指数（日銀） 0850 １１月機械受注（内閣府） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1300 日商会頭会見 1500 １２月工作機械受注（日本工作機械工業会） 1500 全銀協会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月１４日（木） ◇指標 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Dec 06:30 インド：ＷＰＩ Dec 07:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Dec 09:00 独ＧＤＰ（年間） 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Jan 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jan 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米輸出入物価（労働省） Dec ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jan 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Jan 12:30 ＥＣＢ理事会議事要旨 13:40 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が会合あいさつ 14:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 15:00 米財務省インフレ連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Jan ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 インテル ＪＰモルガン・チェース