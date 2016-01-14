15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議・閣議後会見 0850 参議院予算委員会 0850 ２００５年７─１２月の日銀金融政策決定会合の議事録 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1530 １２月投信概況 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月１４日（木） ◇指標 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Dec 06:30 インド：ＷＰＩ Dec 07:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Dec 09:00 独ＧＤＰ（年間） 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Jan 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jan 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米輸出入物価（労働省） Dec ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jan 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Jan 12:30 ＥＣＢ理事会議事要旨 13:40 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が会合あいさつ 14:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 15:00 米財務省インフレ連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Jan インドネシア：中銀金利発表 Jan ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 インテル ＪＰモルガン・チェース １月１５日（金） ◇指標 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Nov 13:30 米卸売物価指数（労働省） Dec 13:30 米小売売上高（商務省） Dec 13:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jan 14:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Dec 14:55 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jan 15:00 米企業在庫（商務省） Nov ◇イベント 16:10 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が同連銀主催会合の質疑応答に参加 ＥＵ財務相理事会 ◇決算予定 ブラックロック シティグループ ウェルズ・ファーゴ