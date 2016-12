UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝大半が下落、ジャカルタの爆発でルピア売り

(情報を更新しました) [シンガポール 14日 ロイター] - 14日のアジア新興国通 貨は、大半が下落している。世界経済の減速への懸念が広がっている。 また、インドネシアの首都ジャカルタ中心部で14日、複数の爆発が起 き、銃撃戦が発生したことから、ルピア が売り込まれ、1週間 ぶりの安値圏をつけている。 ルピアは1.0%安の1ドル=1万3960ルピアと、1月7日以 来の安値。爆発や銃撃戦の報道を受けて外国銀行が売りを出した。イン ドネシア株も下げ幅を広げている。 人民元 も下落。中国人民銀行(中銀)は取引開始前に、 人民元の対ドル基準値(中間値) を小幅な元高方向に設定し たが、元安に歯止めがかからない。 北欧系銀行SEB(シンガポール)のアジア戦略部門責任者、ショ ーン・ヨコタ氏は「注目は中国市場。基準値をほぼ横ばいに維持しても 人民元は下落している。下押し圧力が非常に強いことを意味している」 と指摘。「景気悪化と政策不透明感を理由に、人民元は今後も下落が続 くだろう。アジア新興国通貨全体も連れ安となる」との見方を示した。 韓国ウォン は5年半ぶり安値。また、フィリピンペソP HP=PDSPも6年超ぶりの安値に沈んだ。両通貨とも、それぞれの国内株 式市場の下落が重荷になっている。 14日0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.63 117.66 +0.03 Sing dlr 1.4392 1.4369 -0.16 Taiwan dlr 33.490 33.625 +0.40 Korean won 1213.70 1204.00 -0.80 Baht 36.28 36.24 -0.11 Peso 47.73 47.55 -0.39 Rupiah 13935.00 13820.00 -0.83 Rupee 67.11 66.85 -0.39 Ringgit 4.3910 4.3790 -0.27 Yuan 6.5893 6.5743 -0.23 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.63 120.30 +2.27 Sing dlr 1.4392 1.4177 -1.49 Taiwan dlr 33.490 33.066 -1.27 Korean won 1213.70 1172.50 -3.39 Baht 36.28 36.00 -0.77 Peso 47.73 47.06 -1.40 Rupiah 13935.00 13785.00 -1.08 Rupee 67.11 66.15 -1.43 Ringgit 4.3910 4.2935 -2.22 Yuan 6.5893 6.4936 -1.45