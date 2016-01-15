18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀支店長会議 0930 黒田日銀総裁が支店長会議であいさつ 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 １１月鉱工業生産確報 1330 １１月第３次産業活動指数 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 １月地域経済報告（日銀） 1430 １２月・１５年全国百貨店売上高 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月１５日（金） ◇指標 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Nov 13:30 米卸売物価指数（労働省） Dec 13:30 米小売売上高（商務省） Dec 13:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jan 14:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Dec 14:55 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jan 15:00 米企業在庫（商務省） Nov 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Dec 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Dec ◇イベント 16:10 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が同連銀主催会合の質疑応答に参加 ＥＵ財務相理事会 ◇決算予定 ブラックロック シティグループ ウェルズ・ファーゴ １月１６日（土） ◇イベント 台湾総統・立法院選挙 アジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）総会（北京、１８日まで）および開業式典 １月１８日（月） ◇指標 01:30 中国新築住宅価格 Dec ◇休場 米国