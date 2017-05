UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝概ね上昇、リスク許容度が一時的に改善

(情報を更新しました) [シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア新興国通貨は、大半が上昇 した。リスク許容度が一時的に改善したが、中国の経済や市場への懸念が根強いなか、ア ジア通貨は週間ではマイナスになる見通しだ。 オンショア人民元 は小幅に上昇している。中国人民銀行(中央銀行)はき ょう、人民元の対ドル基準値(中間値) を小幅な元安に設定したが、週間で見 ると基準値はほぼ横ばいであり、人民元安定化に向けた当局の強い決意がうかがえる。 台湾ドル は、前日終値から上昇した。市場筋によると、台湾中銀は前日の取 引終盤に介入し、台湾ドルを約7年ぶりの安値に押し下げたという。台湾株 の上 昇が支援しているが、16日の総統選挙を前に、外国勢は台湾ドル売りに動いているもよ うだ。総統選は、最大野党・民進党の候補である蔡英文主席の勝利が見込まれている。 インドネシアルピア は、前日の利下げを受けた国債価格の上昇を背景に、小 幅高。マレーシアリンギ は、オーバーナイトの原油価格回復を受けて上昇した。 この1週間の騰落を見ると、現時点までに韓国ウォン とフィリピンペソP HP=PDSPが約1.2%下落しており、アジア通貨のなかで最大の下落率となっている。 15日0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.77 118.07 +0.25 Sing dlr 1.4394 1.4368 -0.18 Taiwan dlr 33.570 33.742 +0.51 Korean won 1212.80 1213.40 +0.05 Baht 36.31 36.30 -0.03 Peso 47.73 47.64 -0.19 Rupiah 13895.00 13905.00 +0.07 Rupee 67.40 67.29 -0.16 Ringgit 4.3750 4.3900 +0.34 Yuan 6.5867 6.5890 +0.03 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.77 120.30 +2.15 Sing dlr 1.4394 1.4177 -1.51 Taiwan dlr 33.570 33.066 -1.50 Korean won 1212.80 1172.50 -3.32 Baht 36.31 36.00 -0.85 Peso 47.73 47.06 -1.40 Rupiah 13895.00 13785.00 -0.79 Rupee 67.40 66.15 -1.85 Ringgit 4.3750 4.2935 -1.86 Yuan 6.5867 6.4936 -1.41