米金融・債券市場＝国債価格が大幅高、原油安やさえない指標で

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 103*21.00 2.8178% 前営業日終盤 102*06.00 2.8900% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 101*28.50 2.0365% 前営業日終盤 101*13.00 2.0909% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*12.75 1.4560% 前営業日終盤 101*04.50 1.5103% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*09.25 0.8500% 前営業日終盤 100*06.25 0.8991% 15日の米金融・債券市場では国債価格が大幅高。原油が29ドルを割り込んだこと に加え、米経済指標が予想に届かなかったことで株価が世界的に下落、ダウ平均は一時5 00ドル以上急落するなかリスク回避の動きから安全とみられる米国債に買いが入った。 昨年12月の小売売上高は前月比0.1%減と、 横ばいを見込んでいた市場予想を 下回り、第4・四半期の米経済成長に急ブレーキがかかった兆候が示された。自動車、ガ ソリン、建材、食品を除くコア売上高も0.3%減と、11月の0.5%増からマイナス に転じた。 10年債利回りは3カ月ぶりの水準となる1.986%に低下。30年債利回りも2 .798%と約3カ月ぶりの水準に低下した。 DAダビッドソン&カンパニー(フロリダ州)の首席債券ストラテジスト、シャロン ・スターク氏は「小売売上高がさえず、経済活動が減速しているとの見方が圧倒的となっ た」と述べた。 他の経済指標では、12月の米卸売物価指数(PPI)が前月比0.2%下落。エネ ルギー価格の急落が全体水準を押し下げた。2015年全体では1.0%下落し、年間ベ ースの統計を取り始めた10年以来最も大幅な落ち込みとなった。14年は0.9%上昇 していた。 前出のスターク氏は、商品(コモディティ)から為替、株式にいたるまで、どこを見 渡してもリスク選好はまったくみられないとした上で「投資家は投資先を探している状態 で、安全とみられる米国債に資金が向かっている」と話した。 終盤の取引で指標10年債 は21/32高。利回りは2.026%に低 下。30年債 は1─24/32高。利回りは2.805%に低下した。 Tボンド先物3月限 は1─21/32高の159─04/32。 Tノート先物3月限 は20/32高の128─14.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread -0.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -8.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -15.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (+1.00)