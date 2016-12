UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝大半が上昇、人民元の安定化措置で

(情報を更新しました) [シンガポール 18日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が上昇した。中国 が人民元の安定化措置を打ち出したことが背景にある。一方、原油安を受けて、マレーシ アリンギなどのコモディティ通貨は下落した。 台湾ドル は約7年ぶり安値から回復。ただ台湾総統選で独立志向の民進党主 席が当選を果たしたことで、中国との緊張が高まるとの見方から外国勢は売りを出した。 人民元 は上昇した。中国人民銀行(中央銀行)は18日、オフショア人民 元業務を取り扱う一部銀行に対して、25日から銀行預金準備率を適用すると発表した。 人民元相場の上昇を受けて、韓国ウォン やシンガポールドル など が連れ高となった。リンギ も一時の下落分を一部、取り戻す動きとなっている。 ただ、原油価格が最大4%下落し、国際指標であるブレント が2003年以 来の安値に沈むなかで、アジア新興国通貨は今後も、圧力にさらされると見られている。 18日0555GMT(日本時間午後2時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.20 117.10 -0.09 Sing dlr 1.4386 1.4395 +0.06 Taiwan dlr 33.572 33.802 +0.69 Korean won 1211.03 1213.40 +0.20 Baht 36.31 36.36 +0.13 Peso 47.75 47.74 -0.02 Rupiah 13925.00 13890.00 -0.25 Rupee 67.56 67.60 +0.05 Ringgit 4.4080 4.3965 -0.26 Yuan 6.5788 6.5840 +0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.20 120.30 +2.65 Sing dlr 1.4386 1.4177 -1.45 Taiwan dlr 33.572 33.066 -1.51 Korean won 1211.03 1172.50 -3.18 Baht 36.31 36.00 -0.85 Peso 47.75 47.06 -1.45 Rupiah 13925.00 13785.00 -1.01 Rupee 67.56 66.15 -2.09 Ringgit 4.4080 4.2935 -2.60 Yuan 6.5788 6.4936 -1.30