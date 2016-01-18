19日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月１９日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 １０─１２月訪日外国人消費動向調査 １２月・２０１５年訪日外国人客数 0815 閣議、閣議後大臣会見 0855 参議院予算委員会 1030 ５年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1245 ５年利付国債の入札結果 1400 経団連「経営労働政策特別委員会報告」 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 １２月・２０１５年のマンション発売動向（不動産経研） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １９日（火） ◇指標 02:00 中国ＧＤＰ（国家統計局） Q4 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Dec 07:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Dec 09:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Nov 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Dec 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Dec 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Jan 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Dec 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jan 21:00 対米証券投資（財務省） Nov ◇イベント 12:00 カーニー英中銀総裁が金融政策について講演 12:00 トルコ：中銀金利発表 Jan 国際通貨基金（ＩＭＦ）世界経済見通し 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）石油市場月報 ブラジル中銀金融政策会合（２０日まで） 米豪首脳会談（ワシントン） 習近平中国国家主席がイラン、サウジアラビア、エジプト訪問（２３日まで） ◇決算予定 バンク・オブ・アメリカ モルガン・スタンレー ＩＢＭ ＡＭＤ ユニリーバ