20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 月例経済報告関係閣僚会議、１月月例経済報告 0830 １月ロイター短観 1100 外国投信１２月分 1430 日証協会長会見 1600 １２月・１５年コンビニ売上高 決算：安川電機 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １９日（火） ◇指標 09:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Nov 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Dec 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Dec 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Jan 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Dec 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jan 21:00 対米証券投資（財務省） Nov ◇イベント 12:00 カーニー英中銀総裁が金融政策について講演 12:00 トルコ：中銀金利発表 Jan 国際通貨基金（ＩＭＦ）世界経済見通し 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）石油市場月報 ブラジル中銀金融政策会合（２０日まで） 米豪首脳会談（ワシントン） 習近平中国国家主席がイラン、サウジアラビア、エジプト訪問（２３日まで） ◇決算予定 バンク・オブ・アメリカ モルガン・スタンレー ＩＢＭ ２０日（水） ◇指標 07:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Dec 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Nov 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米住宅着工件数（商務省） Dec 13:30 米消費者物価指数（労働省） Dec 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 15:00 カナダ：中銀金利発表 ブラジル：中銀金利発表 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、２３日まで） ◇決算予定 ゴールドマン・サックス アメリカン・エキスプレス イーベイ ＡＳＭＬ