UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝小幅高、中国ＧＤＰは予想と一致

(内容を追加しました) [シンガポール 19日 ロイター] - 19日のアジア通貨は総じて小幅高。この 日発表された第4・四半期の中国国内総生産(GDP)が予想通りの内容となったことが 好感されている。 ただ、中国当局が景気支援のため元安を容認するのではないかとの懸念は根強く、上 値の重い展開となっている。 香港ドル は4営業日連続で急落。4年ぶり安値をつけた。このところの元の 乱高下が嫌気されている。 中国国家統計局が発表した第4・四半期の国内総生産(GDP)伸び率は、前年同期 比6.8%で予想と一致した。市場ではハードランディングの兆しはないとの見方が広が っている。 メイバンク(シンガポール)のリサーチ担当者は「景気減速への懸念は根強く、アジ ア通貨は圧力に見舞われた状態が続くだろう」と述べた。 マレーシアリンギ は、閑散取引のなか上昇。中国の好調な燃料消費統計を受 けて、原油価格が落ち着いた値動きとなっていることが背景。ノンデリバラブル・フォワ ード(NDF) にも長期の投資家の買いが入っている。 インドネシアルピア も上昇。利回りの高いインドネシア債に一部の資金が流 入している。NDF も値上がりしている。 19日0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Japan yen 117.60 117.35 -0.21 Sing dlr 1.4371 1.4390 +0.13 Taiwan dlr 33.665 33.818 +0.45 Korean won 1210.00 1210.90 +0.07 Baht 36.29 36.32 +0.06 Peso 47.71 47.65 -0.13 Rupiah 13890.00 13930.00 +0.29 Rupee 67.63 67.68 +0.08 Ringgit 4.3840 4.3965 +0.29 Yuan 6.5799 6.5788 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.60 120.30 +2.30 Sing dlr 1.4371 1.4177 -1.35 Taiwan dlr 33.665 33.066 -1.78 Korean won 1210.00 1172.50 -3.10 Baht 36.29 36.00 -0.81 Peso 47.71 47.06 -1.36 Rupiah 13890.00 13785.00 -0.76 Rupee 67.63 66.15 -2.18 Ringgit 4.3840 4.2935 -2.06 Yuan 6.5799 6.4936 -1.31