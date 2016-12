UPDATE 1-米金融・債券市場＝株持ち直しで下落、中国・原油安懸念が下支え

(表の数値を更新しました) [ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 17時05分 103*14.00 2.8285% 前営業日終盤 103*21.00 2.8178% 10年債 (指標銘柄) 17時05分 101*23.00 2.0556% 前営業日終盤 101*28.50 2.0365% 5年債 (指標銘柄) 17時05分 101*08.50 1.4836% 前営業日終盤 101*12.75 1.4560% 2年債 (指標銘柄) 17時05分 100*08.00 0.8700% 前営業日終盤 100*09.25 0.8500% 休場明け19日の米金融・債券市場では、米株が終盤にかけて持ち直したことで国債 価格が下落した。ただ中国経済や原油安をめぐる懸念は根強く、下げは限定的だった。 相場は一進一退の展開となった。中国の国内総生産(GDP)統計が一部の予想ほど 悪くなかったことから、米国債は序盤売られた。その後米国株が失速すると、安全資産と される米国債に買い戻しが入り、30年債利回りが2カ月半ぶりの水準に低下する場面も あった。だが終盤にかけて米株が持ち直し、再びマイナス圏に沈んだ。 ウエスタン・アセット・マネジメントのポートフォリオマネジャー、マーク・リンド ブルーム氏は「地合いは極めてぜい弱で、株や原油が売られれば米国債へと資金が流入す る展開だ」と述べた。 午後終盤の取引で、10年債 は5/32安。利回りは2ベーシスポイン ト(bp)上昇の2.052%。 30年債 利回りは1bp上昇の2.822%。一時は10月初旬以来の 水準となる2.790%まで低下した。 Tボンド先物3月限 は8/32高の159─12/32。 Tノート先物3月限 は2/32安の128─12.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.00 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread -0.50 (+2.00) U.S. 5-year dollar swap spread -8.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -15.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (unch)