アジア通貨動向（20日）＝ウォンやリンギなど下落、元は変わらず

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［２０日 ロイター］ - ２０日０１３８ＧＭＴ（日本時間午前１０時３８分）現在 のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.20 117.64 +0.38 Sing dlr 1.4382 1.4374 -0.06 Taiwan dlr 33.641 33.820 +0.53 Korean won 1210.60 1205.90 -0.39 Baht 36.28 36.27 -0.03 Peso 47.75 47.67 -0.17 Rupiah 13895.00 13875.00 -0.14 Rupee 67.65 67.65 0.00 Ringgit 4.3780 4.3650 -0.30 Yuan 6.5790 6.5787 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.20 120.30 +2.65 Sing dlr 1.4382 1.4177 -1.43 Taiwan dlr 33.641 33.066 -1.71 Korean won 1210.60 1172.50 -3.15 Baht 36.28 36.00 -0.77 Peso 47.75 47.06 -1.45 Rupiah 13895.00 13785.00 -0.79 Rupee 67.65 66.15 -2.21 Ringgit 4.3780 4.2935 -1.93 Yuan 6.5790 6.4936 -1.30
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