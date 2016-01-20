［２０日 ロイター］ - ＊経済指標コードについて リアルタイムデータは、コードをクリックしてご覧下さい 過去データは、コード上で右クリックし「関連━経済指標チャート」を選択して下さい 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧ください。 なお、契約の内容によっては、データがご覧いただけない場合もあります ◇実質ＧＤＰ 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 速報値 Q4 2.0 改定値 Q3 +2.1 1.5 確定値 Q3 +2.0 2.1 ドイツ 速報値 Q3 0.3 0.4 改定値 Q3 0.3 0.3 英国 速報値 Q4 0.4 改定値 Q3 +0.5 0.5 確定値 Q3 +0.4 +0.5 0.5 日本 一次速報 Q3 -0.2 -0.2 -0.3 二次速報 Q3 +0.3 -0.2 ユーロ圏 速報値 Q3 0.3 0.4 改定値 Q3 0.3 0.3 ◇失業率 米国 Dec 5.0 5.0 ドイツ Jan 6.3 英国 Nov 5.2 日本 Dec 3.3 ユーロ圏 Jan 10.5 ◇卸売物価 米国 Dec -0.2 0.3 ドイツ Dec -0.8 -0.2 英国 Dec -0.2 -0.2 日本 Jan -0.3 ユーロ圏 Dec -0.2 ◇消費者物価 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 Dec 0.0 ドイツ Dec -0.1 -0.1 英国 Dec +0.1 0.0 日本 Dec 0.3 ユーロ圏（速報値） Jan 0.2 ユーロ圏（改定値） Dec 0.2 0.1 0.2 ◇経常収支 米国 Q3 -124.1 -111.1 -109.7 英国 Q3 -17.457 -17.488 -16.767 日本 Dec 1143.5 ユーロ圏 Nov 26.4 25.6 20.4 ◇政策金利 英国 Feb 0.50 ユーロ圏 Jan 0.05 ＊実質ＧＤＰ（季調済、前期比 ％）：米国は年率、連鎖加重ベース。 ＊失業率（季調済、％） ＊卸売物価（前月比 ％）：英国、ユーロ圏は生産者物価、日本は企業物価。 ＊消費者物価（前月比 ％）：日本は前年比。ユーロ圏は前年比、ＥＵ基準（ＨＩＣＰ）。 ＊経常収支：米国は10億ドル、英国は10億ポンド、日本は10億円、ユーロ圏は10億ユーロ。 ＊政策金利（％） ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています ＊遡及データは指標改定を反映していないため、このグラフでは提供していません。