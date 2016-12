UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝大半が下落、香港ドルは8年ぶり安値

(内容を追加しました) [シンガポール 20日 ロイター] - 20日のアジア新興国通貨は大半が下落。 原油安と世界的な景気減速でリスクセンチメントが悪化している。 香港ドルは中国の景気減速と人民元安を受けて約8年ぶり安値に下落。韓国ウォンK RW=KFTCは海外勢のウォン売りとソウル株式市場での売りを背景に下落している。 インドネシアルピア にも海外勢の売りが出ている。ただ、政府債の価格が上 昇し、ルピアの下げ幅を抑制している。 マレーシアリンギ も小幅安。原油先物の下落を受けて石油・ガス収入への懸 念が高まっている。 中国当局が旧正月の連休前に追加刺激策を講じる可能性があるとの期待にもかかわら ず、中国株が1%超値下がりしたこともアジア通貨の下げ材料だ。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリストは「アジア通貨は少なくとも上期末まで 原油安と景気減速の影響を受ける」と指摘。「中国の刺激策への期待が支援材料になる可 能性は低い」と述べた。 国際通貨基金(IMF)は19日、中国貿易の大幅な伸び悩みや商品価格安を要因に 、世界成長率予想を引き下げた。 20日0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.99 117.64 +0.56 Sing dlr 1.4375 1.4374 -0.01 Taiwan dlr 33.676 33.820 +0.43 Korean won 1213.20 1205.90 -0.60 Baht 36.28 36.27 -0.03 Peso 47.80 47.67 -0.27 Rupiah 13900.00 13875.00 -0.18 Rupee 67.93 67.65 -0.42 Ringgit 4.3680 4.3650 -0.07 Yuan 6.5798 6.5787 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.99 120.30 +2.83 Sing dlr 1.4375 1.4177 -1.38 Taiwan dlr 33.676 33.066 -1.81 Korean won 1213.20 1172.50 -3.35 Baht 36.28 36.00 -0.77 Peso 47.80 47.06 -1.55 Rupiah 13900.00 13785.00 -0.83 Rupee 67.93 66.15 -2.62 Ringgit 4.3680 4.2935 -1.71 Yuan 6.5798 6.4936 -1.31