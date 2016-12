米金融・債券市場＝国債価格上昇、原油・株価急落で逃避買い

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 16時31分 104*25.50 2.7627% 前営業日終盤 103*14.00 2.8285% 10年債 (指標銘柄) 16時31分 102*10.00 1.9894% 前営業日終盤 101*23.00 2.0556% 5年債 (指標銘柄) 16時32分 101*18.00 1.4214% 前営業日終盤 101*08.50 1.4836% 2年債 (指標銘柄) 16時32分 100*10.50 0.8293% 前営業日終盤 100*08.00 0.8700% 20日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。原油相場と世界の株価が大幅安と なる中、安全資産としての債券への投資妙味が増し、30年債利回りは5カ月ぶり、指標 10年債利回りは2カ月半ぶりの低水準をつけた。 ただ、米株価が終盤にかけ幾分持ち直したことを受け、米債価格は伸び悩んだ。 アナリストや市場参加者の間からは、投資家の信頼感が回復しない限り、安全資産と しての米債に対する強い引き合いが継続する公算が大きいとの声が聞かれた。 取引終盤、 10年債 は13/32高。利回りは4.5ベーシスポイント (bp)低下の1.991%。ロイターのデータによると、利回りは一時1.939%と 、昨年10月2日以来の低水準をつけた。 30年債 は26/32高、利回りは8bp低下の2.766%。一時は 8月24日以来の水準となる2.711%に低下した。 5年債 利回りは10月終盤以来の低水準となる1.373%、2年債US2 YT=RR利回りも0.80%を割り込み、11月初旬以来の低水準となった。 米債買いが膨らむ一方で、買いに慎重姿勢を示す向きもあった。 イートン・バンスのエリック・スタイン氏は「質への逃避やデフレに備えた買いが入 っているが、米債にそれほど長期的な価値があるとは思えない。利回り低下には限界があ る」と述べた。 朝方発表された12月の米消費者物価指数(CPI)と住宅着工件数がともに低調な 内容となったことは、米成長が鈍化し、連邦準備理事会(FRB)は第1・四半期中に追 加利上げに踏み切れないとの見方を支えた。 CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物市場が織り込む3月米利上げの 確率 は29%。1カ月前の60%、前日の40%から低下した。 米原油先物 はこの日27ドルを割り込み、2003年9月以来の安値を更新。 米株式市場では、米ダウ工業株30種 が一時500ドル超急落。S&P総合5 00 も3%超下落し2014年4月以来の安値をつけた。 Tボンド先物3月限 は1─2/32高の160─14/32。 Tノート先物3月限 は15.50/32高の128─28/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 0.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -7.25 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -47.50 (+0.75)