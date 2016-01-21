アジア通貨動向（21日）＝ウォンやリンギなど上昇、元ほぼ変わらず

Investing |
［２１日 ロイター］ - ２１日０１３１ＧＭＴ（日本時間午前１０時３１分）現在 のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.30 116.92 -0.33 Sing dlr 1.4362 1.4375 +0.09 Taiwan dlr 33.676 33.826 +0.45 Korean won 1208.80 1214.00 +0.43 Baht 36.25 36.29 +0.11 Peso 47.82 47.89 +0.15 Rupiah 13905.00 13955.00 +0.36 Rupee 67.95 67.95 +0.00 Ringgit 4.3700 4.3910 +0.48 Yuan 6.5794 6.5785 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.30 120.30 +2.56 Sing dlr 1.4362 1.4177 -1.29 Taiwan dlr 33.676 33.066 -1.81 Korean won 1208.80 1172.50 -3.00 Baht 36.25 36.00 -0.69 Peso 47.82 47.06 -1.59 Rupiah 13905.00 13785.00 -0.86 Rupee 67.95 66.15 -2.65 Ringgit 4.3700 4.2935 -1.75 Yuan 6.5794 6.4936 -1.30
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目の商品
外国為替フォーラム
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文
円は5年ぶり最強通貨へ
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、１年を通して見れば５年ぶりに最強通貨となる見通しだとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文