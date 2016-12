UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝おおむね堅調、原油価格の反発で

(内容を追加しました) [シンガポール 21日 ロイター] - アジア通貨市場は、おおむね堅調に推移し ている。原油価格の反発を受け、リスク投資意欲が高まっている。ただ、原油価格が長期 的に回復するとの見方は少なく、上げは限定的となっている。 香港ドル は20日につけた8年超ぶり安値から反発。アジア通貨が全般的に 堅調となる中、香港ドルに対する悲観的な見方が後退した。 マレーシアリンギ も上昇。原油価格の反発で石油・天然ガス歳入をめぐる懸 念が和らぎ、ノン・デリバラティブ・フォワード の上昇に追随してスポット のリンギも買われた。 韓国ウォン はドルに対して一時0.6%高となった。海外ファンド勢によ る買い戻しが支援した。ただ、外国人投資家の韓国株売りが続いていることから、市場関 係者はウォンの一段高を見込んでいない。韓国ウォンはアジア通貨の中でも、年初から下 げが特に目立っている。 インドネシアルピア は外資銀行の買いで上昇。一方、国内企業のドル買いに よる上げは限定的となった。 0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.04 116.92 -0.11 Sing dlr 1.4379 1.4375 -0.03 Taiwan dlr 33.693 33.826 +0.39 Korean won 1212.12 1214.00 +0.16 Baht 36.26 36.29 +0.08 Peso 47.87 47.89 +0.04 Rupiah 13900.00 13955.00 +0.40 Rupee 67.96 67.95 -0.01 Ringgit 4.3750 4.3910 +0.37 Yuan 6.5796 6.5785 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.04 120.30 +2.79 Sing dlr 1.4379 1.4177 -1.40 Taiwan dlr 33.693 33.066 -1.86 Korean won 1212.12 1172.50 -3.27 Baht 36.26 36.00 -0.72 Peso 47.87 47.06 -1.69 Rupiah 13900.00 13785.00 -0.83 Rupee 67.96 66.15 -2.66 Ringgit 4.3750 4.2935 -1.86 Yuan 6.5796 6.4936 -1.31