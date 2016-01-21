22日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0915 閣議、閣議後会見 1100 １月製造業ＰＭＩ速報 1300 衆議院本会議（施政方針演説など政府4演説） 1300 日商会頭会見 1300 鉄連会長会見 1400 １２月のショッピングセンター売上高 1500 １２月・２０１５年粗鋼生産速報（鉄連） 決算：東京製鉄 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２２日（金） ◇指標 08:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Jan 08:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 08:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Jan 08:30 独総合ＰＭＩ速報値 Jan 08:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 08:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Jan 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Jan 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Jan 09:30 英小売売上高（国立統計局） Dec 09:30 英公的部門純借入額（国立統計局） Dec 13:30 カナダ：小売売上高 Nov 13:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Dec 14:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 15:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Dec 15:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Dec ●海外分● ◇イベント 07:45 ドラギＥＣＢ総裁が討論会に参加（ダボス） 08:30 ワイトマン独連銀総裁が講演 ◇決算予定 ＧＥ
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