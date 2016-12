UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、株・原油価格回復で

(表を更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 17時05分 103*26.50 2.8094% 前営業日終盤 104*28.50 2.7582% 10年債 (指標銘柄) 17時05分 101*31.00 2.0276% 前営業日終盤 102*10.50 1.9876% 5年債 (指標銘柄) 17時05分 101*15.00 1.4408% 前営業日終盤 101*18.25 1.4198% 2年債 (指標銘柄) 16時51分 100*10.00 0.8372% 前営業日終盤 100*10.50 0.8293% 米金融・債券市場では、国債価格が下落した(利回りは上昇)。米株や原油相場が反 発し、安全資産とされる米国債への需要が低下した。 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁は理事会後の会見で、下振れリスクが高まってい るとして3月に金融政策スタンスを見直すと表明。向こう数カ月の追加緩和を示唆したこ とで、米債相場は序盤から売りが優勢となった。 その後、150億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札がさえない結 果となると、売りが加速。30年債価格は1ポイント下落した。 だが国際金融市場の混乱や中国経済、原油の供給過剰をめぐる不安などを背景に、米 景気がどこまで持ちこたえられるか懸念も根強く、下げは限定的だった。 朝方発表された新規失業保険申請件数は、前週比1万件増の29万3000件と、昨 年7月上旬以来およそ半年ぶりの高水準となった。米労働市場が今年の利上げに耐えるこ とができるのか懐疑的な見方が強まった。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「リスク資産に対 する投資意欲は乏しく、相場が安定すると(米国債の)売りの機会となっている」と話す 。 午後終盤の取引で、10年債 は11/32安。利回りは4ベーシスポイ ント(bp)上昇の2.021%。前日は10月初旬以来の低水準となる1.939%を つけていた。 30年債 は31/32安。利回りは5bp上昇の2.803%。 2年債 利回りは1bp上昇の0.833%をつけた。 Tボンド先物3月限 は28/32安の159─18/32。 Tノート先物3月限 は6.50/32安の128─21.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 0.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -6.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -13.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -46.25 (+1.50)