25日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月・２０１５年貿易統計 1300 財政審財政制度分科会法制・公会計部会 1400 １１月景気動向指数改定値 1530 経団連会長会見 決算：ＳＭＢＣ日興 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２５日（月） ◇指標 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Jan ◇決算予定 マクドナルド テキサス・インスツルメンツ ユナイテッド・テクノロジーズ ◇休場 ブラジル
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