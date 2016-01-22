アジア通貨動向（22日）＝ウォンやリンギなど上昇、元は変わらず

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［２２日 ロイター］ - ２２日０１３９ＧＭＴ（日本時間午前１０時３９分）現在 のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.65 117.70 +0.04 Sing dlr 1.4330 1.4321 -0.06 Taiwan dlr 33.683 33.838 +0.46 Korean won 1204.40 1213.70 +0.77 Baht 36.20 36.25 +0.14 Peso 47.89 47.94 +0.11 Rupiah 13870.00 13907.00 +0.27 Rupee 68.02 68.02 0.00 Ringgit 4.3540 4.3730 +0.44 Yuan 6.5797 6.5797 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.65 120.30 +2.25 Sing dlr 1.4330 1.4177 -1.07 Taiwan dlr 33.683 33.066 -1.83 Korean won 1204.40 1172.50 -2.65 Baht 36.20 36.00 -0.55 Peso 47.89 47.06 -1.72 Rupiah 13870.00 13785.00 -0.61 Rupee 68.02 66.15 -2.75 Ringgit 4.3540 4.2935 -1.39 Yuan 6.5797 6.4936 -1.31
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