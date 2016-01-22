［東京 ２２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 22 January, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0700 日本：１月製造業ＰＭＩ（マークイット） 1300 日本：日商会頭会見 1300 日本：鉄連会長会見 1400 日本：１２月のショッピングセンター売上高 1500 日本：１２月・２０１５年粗鋼生産速報（鉄連） ●海外● ◇イベント 07:45 ドラギＥＣＢ総裁が討論会に参加（ダボス） 08:30 ワイトマン独連銀総裁が講演
◇決算予定 ＧＥ Saturday, 23 January, 2016---------------------------------------- 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、最終日） Sunday, 24 January, 2016---------------------------------------- ポルトガル大統領選第１回投票 Monday, 25 January, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇決算予定 マクドナルド テキサス・インスツルメンツ ユナイテッド・テクノロジーズ
◇休場 ブラジル Tuesday, 26 January, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１２月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：１０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1245 日本：流動性供給入札結果 ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２７日まで）
◇決算予定 アップル ヤフー デュポン コーニング Ｊ＆Ｊ スリーエム Ｐ＆Ｇ ロッキード・マーチン ＡＴ＆Ｔ コーチ
◇休場 インド、オーストラリア Wednesday, 27 January, 2016---------------------------------------- 1000 ソフトバンク、Pepperの法人活用についての記者説明会 ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省変動利付２年債入札 18:00 米財務省５年債入札 19:00 米連邦公開市場委員会（声明） 20:00 ＮＺ：中銀金利発表
◇決算予定 ボーイング キャタピラー フェイスブック クアルコム サンディスク Thursday, 28 January, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1100 楽天、『楽天モバイル』新サービス発表会 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札
◇決算予定 アリババ・グループ アマゾン・ドットコム マイクロソフト ブリストル・マイヤーズ・スクイブ コノコ・フィリップス フォード・モーター キャタピラー Friday, 29 January, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） ●海外● ◇イベント 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 ロシア：中銀金利発表 Jan
◇決算予定 アッヴィ シェブロン マスターカード マテル ゼロックス Monday, 01 February, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇決算予定 アルファベット（＊グーグル） Tuesday, 02 February, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１月マネタリーベース（日銀） ●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Feb 05:30 インド：中銀金利発表 18:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演
◇決算予定 ヤフー Wednesday, 03 February, 2016---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１２月１７・１８日分） 1130 日本：黒田日銀総裁講演（きさらぎ会） ●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 Thursday, 04 February, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Feb 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Feb
◇決算予定 ダイムラー
◇休場 台湾 Friday, 05 February, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 22:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演
◇休場 台湾
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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