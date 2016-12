UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝総じて上昇、日欧の追加緩和期待や原油上昇で

(内容を更新しました) [シンガポール 22日 ロイター] - 22日のアジア通貨市場は総じて上昇。週 間でも上昇する見通しとなっている。欧州中央銀行(ECB)や日銀による追加緩和への 期待が高まったほか、原油価格の上昇も相場を支援している。 マレーシアリンギ は薄商いの中、石油・ガス収入への懸念が後退し、約3週 間ぶりの高値に上昇。同国の中央銀行が、流動性管理手段である法定準備率(SRR)の 引き下げを決めたことを受け、同国の株式・債券が買われた。 欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁は21日の理事会で、金融市場の混乱や原油安 、中国など新興国の経済減速を背景にユーロ圏経済への逆風が強まっているとして、3月 に金融政策スタンスを見直す考えを表明。向こう数カ月以内の追加緩和を示唆した。 これに加え、日経新聞は日銀内で追加緩和論が浮上してきたと報じた。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリストは「ECBと日銀は市場にプレゼントを 与えた。これを受けて米連邦準備理事会(FRB)は来週ハト派的なスタンスを取る可能 性がある」と指摘した。 FRBは26─27日に連邦公開市場委員会(FOMC)を開く。 同アナリストはまた「アジア通貨を含むリスク資産は上昇するだろうが、それは来週 までとみられる。中国や香港で何が起きるか不透明なため、信頼感が低下している間は上 昇局面で売る方がよい」との見方を示した。 香港ドル と香港株は今週、中国の景気減速を背景にした資本流出をめぐる懸 念から下落していた。 リンギは一時1.7%上昇し、1ドル=4.2985リンギと1月4日以来の高値を つけた。週間では2.0%高となっている。 韓国ウォン は週間で1.1%上昇。 タイバーツ とシンガポールドル は週間でともに0.7%高、台湾ド ル は0.6%高、インドネシアルピア は0.3%高。 22日0610GMT(日本時間午後3時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.06 117.70 -0.30 Sing dlr 1.4298 1.4321 +0.16 Taiwan dlr 33.598 33.838 +0.71 Korean won 1199.52 1213.70 +1.18 Baht 36.10 36.25 +0.42 Peso 47.81 47.94 +0.27 Rupiah 13845.00 13907.00 +0.45 Rupee 67.70 68.02 +0.47 Ringgit 4.3110 4.3730 +1.44 Yuan 6.5794 6.5797 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.06 120.30 +1.90 Sing dlr 1.4298 1.4177 -0.85 Taiwan dlr 33.598 33.066 -1.58 Korean won 1199.52 1172.50 -2.25 Baht 36.10 36.00 -0.28 Peso 47.81 47.06 -1.57 Rupiah 13845.00 13785.00 -0.43 Rupee 67.70 66.15 -2.29 Ringgit 4.3110 4.2935 -0.41 Yuan 6.5794 6.4936 -1.30