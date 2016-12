米金融・債券市場＝国債価格続落、原油・株価上昇で

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 17時05分 103*14.00 2.8284% 前営業日終盤 103*26.50 2.8094% 10年債 (指標銘柄) 17時05分 101*22.50 2.0572% 前営業日終盤 101*31.00 2.0276% 5年債 (指標銘柄) 17時05分 101*08.25 1.4845% 前営業日終盤 101*15.00 1.4408% 2年債 (指標銘柄) 16時13分 100*07.75 0.8732% 前営業日終盤 100*10.00 0.8372% 米金融・債券市場では、国債価格が続落。このところ売り込まれていた株式・原油相 場が持ち直していることで、安全資産としての債券の投資妙味が薄まった。 21日、ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が3月に金融政策スタンスを見直すと表 明し、向こう数カ月の追加緩和を示唆したことで、株式と原油相場は反発。この日もこう した流れが継続した。 ジョン・ハンコック・アセット・マネジメントの米債取引主任、マイク・ロリジオ氏 は「週初のトーンは非常に弱気で、リスク資産には過剰な売り、安全資産には過剰な買い が入る展開となった」と述べた。 朝方発表された米指標が堅調な内容となったことで、景気をめぐる悲観的な見方が和 らぎ、米連邦準備理事会(FRB)の年内利上げがせいぜい1回にとどまるとの観測も後 退した。 12月の米中古住宅販売は過去最大の記録的な伸びを示し、1月の製造業購買担当者 景気指数(PMI)も市場予想を上回った。 ただ、来週に米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、投資家が米債の保有を大幅 に減らすことには消極的だったことも指摘された。 終盤の取引で、指標10年債 は9/32安。利回りは3ベーシスポイン ト(bp)上昇の2.052%。20日には10月初旬以来の低水準となる1.939% をつけていた。 30年債 は19/32安。利回りは3bp上昇の2.825%。ロイタ ーのデータによると、20日には8月24日以来の低水準となる2.711%をつけてい た。 2年債 利回りは4bp上昇の0.869%。 Tボンド先物3月限 は17/32安の159─1/32。 Tノート先物3月限 は9.50/32安の128─12/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 1.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -6.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -14.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -46.25 (unch)