〔今週の主要材料〕海外市場

【海外経済指標】 25Jan 5:00 SG CPI(前年比) Dec % -0.70 10 -0.80 25Jan 9:00 DE IFO業況指数 Jan 108.4 43 108.7 25Jan 9:00 DE IFO現況指数 Jan 112.8 32 112.8 25Jan 9:00 DE IFO期待指数 Jan 104.1 32 104.7 25Jan 23:00 KR GDP速報値(前期比) Q4 % 0.7 20 1.3 28Jan 7:00 DE 輸入物価(前月比) Dec % -1.2 7 -0.2 28Jan 7:00 DE 輸入物価(前年比) Dec % -3.2 8 -3.5 26Jan 5:00 SG 製造業生産(前年比) Dec % -7.0 11 -5.5 26Jan 12:30 BR 経常収支 Dec bln -2.54 8 -2.931 6 27Jan 20:00 NZ 中銀金利発表 N/A % 0 2.50 27Jan 21:45 NZ 貿易収支(年間) Dec bln 0 -3.68 27Jan 0:30 AU CPIトリム平均値(前年比) Q4 % 2.1 14 2.1 27Jan 0:30 AU CPI(前期比) Q4 % 0.3 16 0.5 27Jan 0:30 AU CPI(前年比) Q4 % 1.6 16 1.5 27Jan 0:30 AU CPIトリム平均値(前期比) Q4 % 0.5 14 0.3 27Jan 7:00 DE GfK消費者信頼感指数 Feb 9.3 28 9.4 28Jan 2:00 PH GDP(前年比) Q4 % 0 6.0 28Jan 9:30 GB GDP速報値(前期比) Q4 % 0.5 34 0.4 28Jan 9:30 GB GDP速報値(前年比) Q4 % 1.9 29 2.1 29Jan 13:30 US GDPデフレーター速報値 Q4 % 0.8 27 1.3 29Jan 13:30 US GDP速報値 Q4 % 0.8 69 2.0 29Jan 13:30 US コアPCE価格指数速報値 Q4 % 1.2 17 1.4 29Jan 0:30 TW GDP速報値(前年比) Q4 % -0.25 16 -0.63 29Jan 0:30 AU 生産者物価指数(前年比) Q4 % 0 1.7 29Jan 0:30 AU 生産者物価指数(前期比) Q4 % 0 0.9 29Jan 13:30 US 雇用コスト指数 Q4 % 0.6 43 0.6 US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、 NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア 、PH=フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ *ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 1月25日(月) ◇決算予定 マクドナルド テキサス・インスツルメンツ ユナイテッド・テクノロジーズ ◇休場 ブラジル 1月26日(火) ◇イベント 18:00 米財務省2年債入札 米連邦公開市場委員会(27日まで) ◇決算予定 アップル ヤフー デュポン コーニング J&J スリーエム P&G ロッキード・マーチン AT&T コーチ ◇休場 インド、オーストラリア 1月27日(水) ◇イベント 18:00 米財務省変動利付2年債入札 18:00 米財務省5年債入札 19:00 米連邦公開市場委員会(声明) 20:00 NZ:中銀金利発表 ◇決算予定 ボーイング キャタピラー フェイスブック クアルコム サンディスク 1月28日(木) ◇イベント 18:00 米財務省7年債入札 ◇決算予定 アリババ・グループ アマゾン・ドットコム マイクロソフト ブリストル・マイヤーズ・スクイブ コノコ・フィリップス フォード・モーター キャタピラー 1月29日(金) ◇イベント 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 ロシア:中銀金利発表 Jan ◇決算予定 アッヴィ シェブロン マスターカード マテル ゼロックス *企業決算の発表時間はBMOが市場の寄り前、AMCが市場の引け後。