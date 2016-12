UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝大半が上昇、原油高と先進国の緩和期待で

(情報を更新しました) [シンガポール 25日 ロイター] - 25日のアジア新興国通貨は、大半が対ド ルで上昇している。原油価格の上昇と、先進国の中央銀行が一段の刺激策を打ち出すとの 期待感を背景に、リスク選好姿勢が広がった。 月末の実需を背景に、韓国ウォン と台湾ドル が上昇をけん引。ウ ォンは0.7%上昇して1ドル=1192.0ウォンと、1月8日以来の高値をつけた。 台湾ドルは0.6%高の1米ドル=33.492台湾ドルで1月15日以来の高値。 インフレ率が予想を上回ったことを受けて、シンガポールドル も上昇した。 しかし、世界の需要が上向かない限り、輸出依存のアジア経済の先行きも暗いため、 アジア通貨が長期的に上昇するのかをめぐっては、専門家は懐疑的な見方を示している。 スコシアバンクのアジア新興国通貨ストラテジストは「マーケットの地合い改善を受 けて、ドル/アジア新興国通貨の下方の調整は今後数営業日は続く可能性がある」と指摘 。「ただし当社では、ドルの下値では、ドルロングを積み増すつもりだ」としている。 25日0550GMT(日本時間午後2時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。なお、マレーシア市場は祝日で休場 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.67 118.80 +0.11 Sing dlr 1.4267 1.4302 +0.25 Taiwan dlr 33.514 33.705 +0.57 Korean won 1193.20 1200.10 +0.58 Baht 35.93 36.04 +0.31 Peso 47.81 47.81 -0.01 Rupiah 13840.00 13845.00 +0.04 Rupee 67.64 67.63 -0.02 *Ringgit 4.2995 4.2995 +0.00 Yuan 6.5795 6.5785 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.67 120.30 +1.37 Sing dlr 1.4267 1.4177 -0.63 Taiwan dlr 33.514 33.066 -1.34 Korean won 1193.20 1172.50 -1.73 Baht 35.93 36.00 +0.21 Peso 47.81 47.06 -1.57 Rupiah 13840.00 13785.00 -0.40 Rupee 67.64 66.15 -2.20 Ringgit 4.2995 4.2935 -0.14 Yuan 6.5795 6.4936 -1.31