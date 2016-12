米金融・債券市場＝価格上昇、原油安・株売りで逃避買い

[ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) US30YT=RR 16時08分 104*05.00 2.7935% 前営業日終盤 103*14.00 2.8284% 10年債 (指標銘柄) US10YT=RR 16時08分 102*03.00 2.0134% 前営業日終盤 101*22.50 2.0572% 5年債 (指標銘柄) US5YT=RR 16時01分 101*13.75 1.4483% 前営業日終盤 101*08.25 1.4845% 2年債 (指標銘柄) US2YT=RR 16時04分 100*08.00 0.8689% 前営業日終盤 100*07.75 0.8732% 米金融・債券市場では、30年債主導で国債価格が上昇した。原油相場が再び下げ足 を速めたことで米株が売られ、安全資産とされる米国債の投資妙味が増した。 イラクの原油生産が前月に過去最大となったことで需給の緩みがあらためて意識され 、米原油先物は一時約5%下落した。 市場予想を下回る独IFO業況指数や精細を欠く日本の輸出入データも米国債への需 要を後押しした。 午後終盤の取引で、2年債 は横ばい、利回りは前週からほぼ変わらずの0 .873%。 10年債 は8/32高。利回りは2.020%と、前週末の2.048 %から低下した。 30年債 は13/32高。利回りは2.799%、前週末は2.821 %だった。 今週発表される米指標は少ないことから、市場は26日から2日間の日程で開催され る米連邦公開市場委員会(FOMC)に注目している。焦点は年初からの国際金融市場の 混乱が想定される年内の利上げペースに影響を与えるかどうかだ。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「米連邦準備理事 会(FRB)が昨年9月と同様、世界的な弱含みとボラティリティーに言及すると予想し ているが、これを受けて行動しないとまでは言わないだろう」と述べた。 Tボンド先物3月限 は19/32高の159─20/32。 Tノート先物3月限 は5.50/32高の128─17.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 1.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread -6.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -46.00 (+0.50)