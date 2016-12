UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝軟調、成長率鈍化で韓国ウォンの下げ目立つ

(内容を追加しました) [シンガポール 26日 ロイター] - アジア通貨市場は、大半が下落した。原油 価格が再び下げに転じたことから、世界経済の減速懸念が再浮上し、投資家がリスク回避 に動いた。 韓国ウォン の下げが目立っている。第4・四半期の成長率が大幅に鈍化し たことが嫌気された。外国人投資家の国内株売りもウォンを圧迫している。一方、市場関 係者によると、ウォンが対ドルで1200ウォンよりもウォン安になった時点で、輸出企 業が月末決済のためにウォンを買った。 フィリピンペソ は、国内株の下落に押され、2009年9月以来の安値を つけた。 シンガポールドル も、12月の鉱工業生産が8カ月ぶりの大幅落ち込みとな ったことを受け、下落した。 マレーシアリンギ は、アジア各国通貨が上昇した前日に休場だったことから 、前日の遅れを取り戻そうと、堅調になった。シンガポールドルの軟調もリンギを支援し た。 26日0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.05 118.29 +0.20 Sing dlr 1.4306 1.4300 -0.04 Taiwan dlr 33.601 33.622 +0.06 Korean won 1201.70 1194.20 -0.62 Baht 35.95 36.02 +0.18 Peso 47.98 47.88 -0.21 Rupiah 13905.00 13870.00 -0.25 *Rupee 67.83 67.83 +0.00 Ringgit 4.2890 4.2995 +0.24 Yuan 6.5796 6.5789 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.05 120.30 +1.91 Sing dlr 1.4306 1.4177 -0.90 Taiwan dlr 33.601 33.066 -1.59 Korean won 1201.70 1172.50 -2.43 Baht 35.95 36.00 +0.14 Peso 47.98 47.06 -1.92 Rupiah 13905.00 13785.00 -0.86 Rupee 67.83 66.15 -2.48 Ringgit 4.2890 4.2935 +0.10 Yuan 6.5796 6.4936 -1.31